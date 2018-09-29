РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркестане будет воссоздано одно из самых ранних городских поселений - городище Культобе

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 сентября посетил город Туркестан, где принял участие в церемонии закладки мемориального камня.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он также заслушал доклад акима области Жансеита Туймебаева о перспективах развития города, планах строительства инфраструктурных объектов, социально-культурных и спортивных сооружений, а также административных зданий.

назарбаев-мавзолей

Позже глава государства посетил мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, расположенный на территории историко-культурного заповедника-музея «Азрет-Султан», в котором предполагается создание комфортных условий для познавательного и духовного туризма.

В первую очередь будет воссоздано одно из самых ранних городских поселений Туркестана – городище Культобе. Будут полностью отреставрированы ставки и резиденции Абульмамбет Хана, Тауке Хана со средневековой пятничной мечетью и ряд других объектов.

print
  • В Кызылорде открыта школа государственной службы
  • Япония выделит таджикско-афганской границе $568 тысяч для укрепления безопасности
  • Задержан подозреваемый в убийстве журналистки из Астаны
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×