В Туркестане будет воссоздано одно из самых ранних городских поселений - городище Культобе

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 29 сентября посетил город Туркестан, где принял участие в церемонии закладки мемориального камня.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он также заслушал доклад акима области Жансеита Туймебаева о перспективах развития города, планах строительства инфраструктурных объектов, социально-культурных и спортивных сооружений, а также административных зданий.

Позже глава государства посетил мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, расположенный на территории историко-культурного заповедника-музея «Азрет-Султан», в котором предполагается создание комфортных условий для познавательного и духовного туризма.

В первую очередь будет воссоздано одно из самых ранних городских поселений Туркестана – городище Культобе. Будут полностью отреставрированы ставки и резиденции Абульмамбет Хана, Тауке Хана со средневековой пятничной мечетью и ряд других объектов.