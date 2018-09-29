Трактора и сельхозтехника, собираемые на таджикско-белорусском предприятии, будут экспортироваться в Афганистан

- Таджикистан, экономика
- 15:47, 29 сентября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Беларуси Александр Лукашенко 29 сентября запустили вторую очередь совместного таджикско-белорусского предприятия ЗАО «Агротехсервис» в городе Гиссаре.
Как сообщает пресс-служба главы РТ, данное предприятие, первая очередь которого была сдана в эксплуатацию в мае с участием лидеров двух стран, занимается сборкой тракторов и других видов сельхозтехники.
Отмечается, что за 4 месяца на предприятии осуществлена сборка 206 единиц сельхозтехники, в том числе 48 единиц тракторов марки «Беларусь 82.1».
С пуском второй очереди производственная мощность «Агротехсервис» составляет 6 тракторов в сутки, а в год предприятие способно производить свыше 1,7 тыс. единиц техники.
В будущем продукция данного предприятия будет экспортироваться в соседние страны, в том числе Афганистан.