Трактора и сельхозтехника, собираемые на таджикско-белорусском предприятии, будут экспортироваться в Афганистан

CA-NEWS (TJ) - Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Беларуси Александр Лукашенко 29 сентября запустили вторую очередь совместного таджикско-белорусского предприятия ЗАО «Агротехсервис» в городе Гиссаре.

Как сообщает пресс-служба главы РТ, данное предприятие, первая очередь которого была сдана в эксплуатацию в мае с участием лидеров двух стран, занимается сборкой тракторов и других видов сельхозтехники.

Отмечается, что за 4 месяца на предприятии осуществлена сборка 206 единиц сельхозтехники, в том числе 48 единиц тракторов марки «Беларусь 82.1».

С пуском второй очереди производственная мощность «Агротехсервис» составляет 6 тракторов в сутки, а в год предприятие способно производить свыше 1,7 тыс. единиц техники.

В будущем продукция данного предприятия будет экспортироваться в соседние страны, в том числе Афганистан.