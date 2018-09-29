Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 380 человек
- Азия и мир, происшествия
- 18:26, 29 сентября 2018
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|Предыстория: В Индонезии в результате землетрясений и цунами погибли около 50 человек, более 350 пострадали
CA-NEWS (CA) - Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 384 человек, сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.
По данным СМИ, число пострадавших он не уточнил.
Ранее сообщалось о 48 жертвах и 356 пострадавших, причем власти уточняли, что речь идет только о погибших и пострадавших в городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси.
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