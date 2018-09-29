Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 380 человек

CA-NEWS (CA) - Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 384 человек, сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

По данным СМИ, число пострадавших он не уточнил.

Ранее сообщалось о 48 жертвах и 356 пострадавших, причем власти уточняли, что речь идет только о погибших и пострадавших в городе Палу, административном центре провинции Центральный Сулавеси.