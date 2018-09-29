Назарбаев предлагает совместно в Узбекистаном создать международную торговую зону и новый КПП в Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Туркестанской области.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он поручил укрепить финансовую стабильность области.

«Экономическая база региона снизилась в связи с выходом Шымкента из его состава. Сегодня область самостоятельно обеспечивает лишь 20% потребностей бюджета. Основной задачей является поиск новых резервов для роста и поступления доходов в казну региона», - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем, он указал на важность обеспечения населения рабочими местами, а также создания условий для развития предпринимательства, сельского хозяйства и повышения качества транспортно-логистических услуг.

«Следует рассмотреть возможность создания международной торговой зоны «Центральная Азия». Это придаст импульс развитию экономики как Туркестанской области, так и всей республики. У нас имеется потенциал для увеличения товарооборота с Узбекистаном к 2020 году до 5 миллиардов долларов США в год. В связи с этим поручаю правительству совместно с акиматом Туркестанской области проработать с узбекской стороной вопрос о создании международной торговой зоны и нового международного пропускного пункта «Туркестан», - сказал Н.Назарбаев.

Он также остановился на вопросах продвижения внутреннего туризма и подготовки соответствующей туристической инфраструктуры, призвал местных представителей бизнеса, руководство национальных компаний и предприятий квазигосударственного сектора принять участие в развитии и застройке области.

Кроме того, президент поручил обеспечить надлежащий ремонт дорог внутри города путем привлечения инвестиций, а также построить автовокзал по направлению в Шымкент и Кызылорду.

«В связи с ростом населения города и объема туристов акимату совместно с фондом «Самрук-Казына», министерством по инвестициям и развитию поручаю рассмотреть вопросы реконструкции вокзала Туркестана, увеличения его пропускной способности, а также строительства аэропорта и обеспечения авиаперевозок», - сказал глава республики.

Кроме того, Н.Назарбаев остановился на вопросах развития социальных объектов, строительства жилья, образовательных и медицинских учреждений, инженерной инфраструктуры, в том числе систем водоснабжения, газоснабжения и обеспечения теплом. В данном контексте он поручил рассмотреть возможность использования альтернативных источников энергии.

«Необходимо создавать условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Также следует начать строительство новых гостиниц, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров и других объектов», - сказал президент.

В завершение он подписал указы об утверждении концепции генерального плана развития Туркестана и создании специальной экономической зоны «TURKISTAN».