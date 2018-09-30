Бердымухамедов встретился с председателем сессии Генассамблеи ООН

CA-NEWS (TM) - В Нью-Йорке президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиноса Гарсес (Эквадор).

Как сообщает государственное информационное агентство республики, в ходе встречи глава Генассамблеи Организации Объединенных наций отметила активную позицию страны в вопросах сотрудничества с ООН. По ее словам, этому способствует проводимая туркменским лидером политика по поддержанию атмосферы добрососедства и стабильности в Центральной Азии, обеспечения всеобщего мира и благополучия.

В свою очередб Г.Бердымухамедов поздравил Марию Гарсес с избранием на ответственный пост. Он подчеркнул, что Туркменистан, последовательно реализуя на практике свой нейтральный статус, развивает плодотворный международный диалог, укрепляя дружественные отношения как со странами-соседями, так и с государствами, расположенными в других регионах планеты.

Стороны обменялись мнениями о перспективах и ключевых направлениях сотрудничества между Туркменистаном и ООН.