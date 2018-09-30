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  30 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркестанской области в месячный срок должна появиться СЭЗ
Предыстория: Назарбаев предлагает совместно в Узбекистаном создать международную торговую зону и новый КПП в Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) - В Туркестанской области в месячный срок должна появиться специальная экономическая зона «TURKISTAN». Соответствующий указ подписал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Как сообщается на сайте Акорды, контроль за исполнением указа правительством возложен на Администрацию главы государства.

Вместе с тем, также одобрена Концепция генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. Правительству РК совместно с акиматом Туркестанской области необходимо принять меры по реализации данного указа.

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