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  30 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекский текстиль будет экспортироваться в Москву

CA-NEWS (UZ) - Делегация хокимията Ташкента и ряд предпринимателей находятся в Москве.

Как сообщает пресс-служба хокимията города, в ходе визита делегация посетила мэрию и правительство столицы России, где были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества по проектам управления дорожно-транспортной системы, системы ЖКХ, здравоохранения, а также подготовки и проведения «Дней Москвы в Ташкенте» в октябре этого года.

Кроме того, состоялась встреча с руководством Торгово-промышленной палаты Москвы и общероссийской организации «Деловая Россия», где были достигнуты договоренности о сотрудничестве.

Предприниматели, участвовавшие в составе делегации, заключили ряд экспортных контрактов по поставке готовой текстильной продукции, а также договорились о совместном производстве продукции СП ООО «Энергомаш-холдинг» и СП ООО «Гирс-глобал».

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