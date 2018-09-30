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  30 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном «влюбились друг в друга»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров в Сингапуре с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном они «влюбились друг в друга», сообщает РИА Новости.

«Я был жесток, как, впрочем, и он. И потом все было по кругу. Но после мы влюбились друг в друга. Не по-настоящему. Он написал мне прекрасные письма», - заявил Трамп, выступая на митинге в Западной Виргинии.

Он отметил, что на звонки администрации экс-президента США Барака Обамы и других американских президентов Северная Корея даже не отвечала.

«Когда они (США) звонили им, они (КНДР) просили не звонить», - рассказал Трамп и добавил, что, когда Обама передавал ему дела, то сказал: «Северная Корея — единственная огромная проблема».

«Он был на пороге войны с Северной Кореей. Но его время, к счастью, закончилось», - подчеркнул Трамп.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.

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