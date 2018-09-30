Бердымухамедов предложил ООН провести 2019 год под знаком мира и доверия

CA-NEWS (TM) - Нынешняя сессия Генеральной ассамблеи проходит на фоне непростых тенденций в международной политике, сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на 73-й сессии ГА Организации Объединенных наций в Нью-Йорке.

По его словам, несмотря на усилия мирового сообщества, в первую очередь, в лице ООН, ситуация в ряде регионов земного шара продолжает оставаться сложной, наблюдается расширение конфликтогенных зон и одновременно снижение общего уровня доверия и взаимопонимания во взглядах на пути и перспективы глобального развития.

«В этих условиях вопрос обеспечения всеобщей, прочной и долгосрочной безопасности встает перед нами со всей очевидностью и остротой, накладывая на каждое государство ответственность за судьбы мира», - сказал глава республики.

Главную и решающую роль в сохранении основ международного порядка на принципах взаимоуважения, равноправия, мирного, политического диалога, по убеждению туркменского лидера, призвана сыграть Организация Объединенных Наций.

«Правомерность этой миссии ООН не может быть подвергнута сомнению. ООН – это единственная универсальная международная организация, призванная обеспечивать многостороннее взаимодействие во имя упрочения международной безопасности и устойчивого развития», - отметил Г.Бердымухамедов и предложил провести 2019 год под знаком мира и доверия.

«Наша инициатива предполагает выработку конкретных мер, направленных на снижение напряженности, мирное, политико-дипломатическое разрешение споров и противоречий, принятие на этот счет ответственных и взвешенных решений», - добавил президент.