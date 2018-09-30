В Иране около 300 человек отравились алкоголем, 24 из них умерли

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 24 человека скончались от отравления алкоголем в Иране, где употребление алкоголя запрещено законом, сообщает агентство ISNA со ссылкой на службу спасения.

По данным издания, отравления произошли в иранских провинциях Кохгилуйе и Бойерахмед, Северный Хорасан, Хормозган и Альборз.

«290 человек поступили с отравлением, 24 человека погибли, еще у трех человек наступила смерть мозга», — рассказал глава скорой медицинской помощи Ирана Пир Хосейн Куливанд.

Он отметил, что 217 человек были госпитализированы, 15 из них находятся в отделении интенсивной терапии. Остальные, по его словам, после получения медицинской помощи были выписаны из больницы.