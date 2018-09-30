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  30 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Сербии привел армию в полную боеготовность из-за Косово

CA-NEWS (CA) - Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести вооруженные силы в состояние высшей боевой готовности из-за действий косовского спецназа, передает агентство Танюг со ссылкой на администрацию президента.

«Приказ передан начальнику Генштаба армии Сербии», - сообщает издание.

Отмечается, что в полную боеготовность приведены также все специальные и особые подразделения Министерства внутренних дел.

По данным СМИ, ранее около 60 бойцов специального подразделения МВД самопровозглашенной Республики Косово ROSU заняли позиции вблизи аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе» и вошли в центр экологии и спорта вблизи плотины на севере края.

ГЭС находится под контролем Белграда. Как заявлял Вучич, в последние годы сербские власти вложили в инфраструктуру, объекты и плотину его аккумуляционного озера около 2 млн евро.

Как сообщает РИА Новости, в Европейском Союзе надеются, что стороны отреагируют спокойно и сдержанно.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии.

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