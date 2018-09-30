Бердымухамедов попросил помощи ООН для решения проблемы спасения Арала и сотрудничества на Каспии

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов призвал к предметному обсуждению проблемы Арала и сотрудничества на Каспии. Об этом он сказал, выступая на 73 сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, Туркменистан уделяет большое внимание обеспечению наличия и рациональному использованию водных ресурсов и санитарии для всех.

«Наша страна твердо придерживается принципа, что вода – это общее достояние всех народов планеты, а равный и справедливый доступ к чистой питьевой воде является фундаментальным правом человека. От доступа к водным ресурсам, эффективного управления ими напрямую зависят развитие государств, их экономики, социальной сферы, уровень благосостояния и качество жизни людей. И потому равноправие, уважительность, ответственность должны стать основополагающими, определяющими критериями в отношениях между странами Центральной Азии», - заявил глава республики.

Он назвал три направления решения водно-энергетических проблем в регионе:- на основе общепризнанных норм международного права;- с учетом интересов каждой страны;- при активном участии международных организаций, в первую очередь, ООН.

«Это наша принципиальная позиция, и, опираясь на нее, мы продолжим работу по налаживанию эффективных переговорных механизмов между государствами и с международными структурами для выработки согласованных подходов. Убежден, что только так можно добиться позитивных результатов, обеспечить прочный и устойчивый баланс интересов», - сказал туркменский лидер.

Он добавил, что в ряду важнейших тем сотрудничества стран региона с международным сообществом стоит проблема спасения Аральского моря. Для ее успешного решения требуется помощь мирового сообщества, новый акцентированный, комплексный международный подход, деятельное и системное участие в данной работе ООН.

Еще одним важным вопросом, по мнению Г.Бердымухамедова, является Каспийское море.

«Туркменистан готов предметно обсуждать со всеми заинтересованными сторонами аспекты реализации в этих сферах проектов, которые являются экономически обоснованными, выгодными для потенциальных участников, способны существенно повлиять на упрочение континентальной безопасности и имеют долгосрочный характер», - сказал президент.