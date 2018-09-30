В Македонии проходит референдум о переименовании страны

CA-NEWS (CA) - В Македонии 30 сентября проходит референдум о переименовании страны.

Как сообщает Государственная избирательная комиссия республики, проголосовать могут 1 806 336 человек. Референдум носит консультативный характер. Однако для его успеха требуется, чтобы проголосовали более половины избирателей — около 903 тыс. граждан.

Голосующим необходимо ответить на вопрос «Поддерживаете ли вы вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Республикой Македония и Греческой Республикой?».

Правительство Греции 17 июня подписало договор с Республикой Македония. Он урегулирует продолжавшийся свыше 25 лет спор вокруг названия бывшей югославской республики. Греция требовала изменить его, чтобы не было путаницы из-за названия греческой области Македония. Предполагается, что бывшая югославская республика станет Республикой Северная Македония.

Договор между двумя странами открывает Скопье путь в НАТО и Евросоюз.