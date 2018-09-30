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  30 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 832

CA-NEWS (CA) - Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в городе Палу в Индонезии достигло 832, сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

Как сообщает агентство Antara, правительство страны планирует выделить более $37 млн для оказания помощи пострадавшим.

По словам министра финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати (Sri Mulyani Indrawati), BNPB запросило почти 560 млрд индонезийских рупий ($около 37,5 млн). Средства будут выделены 30 сентября, чтобы управление могло оперативно приступить к работе. Власти не исключают, что сумма будет увеличена.

Индравати отметила, что сейчас правительство стремится сосредоточиться на спасении пострадавших и оказании им помощи. Выделенные средства пока не будут направлены на восстановление инфраструктуры.

Утром 28 сентября у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

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