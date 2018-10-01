В ДТП в Таджикистане погибли семь этнических кыргызов

CA-NEWS (KG) - В результате автокатастрофы в Ляхшском районе (бывший Джиргаталь) скончались семь членов одной семьи, еще пятеро получили травмы, сообщает Радио Озоди. Все они были этническими кыргызами.

Трагедия произошла вечером 30 сентября на территории джамоата Вахдат Ляхшского района.

В районном отделе милиции сообщили, что семья Шараповых возвращалась на грузовой машине со сбора картофеля и попала по дороге в ДТП. Это произошло в 22:10. Водитель грузовой машины Сунатулло Юсупов не справился с управлением, и машина упала в обрыв.

В автокатастрофе погибли семь членов одной семьи в возрасте от 4 до 45 лет. Известны их имена: Темурбой, Садриддин, Гулзира, Рухшона, Вазира и Нурмат Шараповы.

В правоохранительных органах сообщил, что еще пятеро человек получили травмы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Водитель Сунатулло Юсупов также отделался травмами и находится в больнице.

Ляхшский район находится в 250 км от Душанбе, это один из двух районов страны с преимущественно кыргызоязычным населением. Численность района – 61 тыс человек. Автомобильные дороги здесь проходят в основном по горной местности.

В Таджикистане ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибают сотни человек, тысячи получают травмы различной степени тяжести.

Озабоченность большим количеством ДТП на дорогах страны в июле этого года выразил и президент Эмомали Рахмон, отметив, что за последние 7 лет зарегистрировано свыше 10,5 тыс ДТП, в результате которых 3300 человек погибли, 11800 получили травмы. В последующем было ужесточено наказание за нарушение правил дорожного движения, особенно за вождение в нетрезвом состоянии.