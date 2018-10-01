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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР одобрил Таджикистану грант в $10 миллионов

CA-NEWS (TJ) - Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил грант в размере 10 миллионов долларов для оказания поддержки Таджикистану в подготовке и реагировании на стихийные бедствия, заявил сотрудник представительства АБР в Душанбе Татьяна Евстифеева, передает «Sputnik-Таджикистан».

Почти три четверти девятимиллионного населения Таджикистана проживает в местности, подверженной землетрясениям, наводнениям, сходам лавин, селевых потоков и оползней, и не имеет систем защиты в условиях кризиса.

«В рамках проекта будет проведен анализ прорыва дамбы и моделирование паводков Сарезского озера, улучшена система мониторинга и раннего предупреждения, а также проведена инвентаризация ледников», - сообщила Евстифеева.

По словам Евстифеевой, работа по проекту будет завершена в 2024 году, в его рамках будет создана интегрированная информационная система по управлению стихийными бедствиями и система раннего оповещения, разработан и реализован план институционального усиления и бизнес-план для Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, который станет исполнителем по этому проекту.

Также будет проведено обучение по управлению рисками стихийных бедствий для чиновников и сообществ в районах и городах с высоким риском.

В 2018 году АБР отмечает 20-летие сотрудничества с Таджикистаном.

За это время АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в размере свыше 1,6 миллиардов долларов в виде грантов, льготных кредитов и технической помощи.

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