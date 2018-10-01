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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Монголии призывают отказаться от служебных автомашин и пересесть на велосипеды

CA-NEWS (MNG) - Председатель администрации аймака У.Баянмунх сообщил, что «на полях совещания госслужащих руководящего состава правительство призвало отказаться от частного использования служебных автомобилей и поместить специальный знак на каждый служебный автомобиль. Первым на этот призыв отозвался я и реализовал его в нашем аймаке», передает Montsame.

Он использует эко-велосипед в служебных целях. Он открыл новый клуб «Эко-велосипед» в своем аймаке и призывает всех жителей аймака присоединиться к клубу, отказаться от автомобилей и перейти на здоровый образ жизни

Также клуб пожертвовал администрации аймака один эко-велосипед. Данный велосипед стоит на учете в отделе по связям с общественностью администрации аймака, однако его может использовать любой сотрудник администрации в своих служебных поездках.

Такой эко-велосипед способен выдерживать вес до 110 кг, развивать скорость до 30 км/ч и заряжаться полностью за 5 часов. Он способен на одном заряде проехать 25-30 км.

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