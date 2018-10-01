Полиция Алматы разыскивает водителя, сбившего двух девушек
- Казахстан, происшествия
- 14:09, 01 октября 2018
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CA-NEWS (KZ) - Полиция Алматы разыскивает водителя, сбившего двух девушек.
Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, 26 сентября около 08:40 водитель неустановленной автомашины по ул.Райымбека допустил наезд на двух девушек-пешеходов и с места ДТП скрылся, не оказав помощи потерпевшим.
В ходе проведения розыскных мероприятий была установлена автомашина марки BMW-525І с признаками ДТП возле одного из домов 5 микрорайона. Так же установлена личность водителя, подозреваемого в совершении ДТП. Им оказался Ермек Насил, 1993 года рождения, проживающий в Алматы.
В настоящее время принимаются вмеры для его задержания. ДВД города просит жителей, которым известно местонахождение подозреваемого, сообщить по телефону +7 701 888 4882.
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