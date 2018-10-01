В Узбекистане изнасилована и убита 12-летняя девочка

CA-NEWS (UZ) - 29-летний житель села «Маландиён» в Узунском районе Сурхандарьинской области Узбекистана арестован по подозрению в изнасиловании, а затем убийстве своей соседки, которая училась в 5-м классе.

По словам махаллинского активиста, жестокое убийство девочки произошло 25 сентября. Предполагаемый убийца вначале изнасиловал и задушил свою жертву, а затем повесил ее, чтобы скрыть следы преступления. Источники говорят, что отец девочки находился на заработках в России, а мать на сборе урожая хлопка.

– В тот день 12-летняя девочка, которая училась в средней школе №6, находилась дома одна. Говорят, что парень-мастер, который работал в доме ее соседей, давно засматривался на девочку и даже один раз пытался с ней заигрывать. 25 сентября этот парень зашел в дом девочки под предлогом того, что ему понадобился электрический провод. Воспользовавшись тем, что девочка находится одна в доме, он завел ее в подвал и изнасиловал. Затем задушил ребенка и повесил в подвале, чтобы скрыть следы преступления. Все это увидел и рассказал людям коллега этого парня-мастера, который в поисках парня явился в дом девочки, – говорит собеседник.

​По словам махаллинского активиста, отец девочки, являющийся учителем по профессии, находился на заработках в России. "В день убийства мать девочки уехала на сбор хлопка. Парень, подозреваемый в совершении зверского убийства, тоже живет в нашем селе. Он женат, воспитывал сына и дочь. Это убийство взбудоражило весь район. На похороны 12-летней девочки пришли глава района и прокурор. Прокурор пообещал местным жителям, что убийца понесет самое суровое наказание", – сказал активист махалли «Маландиён».

Не представившийся сотрудник РОВД Узунского района сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в день совершения убийства. "Он дал признательные показания. Из-за тайны следствия мы не можем обнародовать его имя. В настоящее время этим делом занимается специальная группа областной прокуратуры", – сказал сотрудник районной милиции.

29 сентября Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что убийство пятиклассницы Ш.А. было совершено местным жителем и на момент совершения убийства 29-летний парень находился в состоянии алкогольного опьянения.