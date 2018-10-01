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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане впервые за три года помиловали осужденных за незаконный оборот лекарственных средств

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане впервые, начиная с 2015 года, по последнему президентскому помилованию вышли на свободу некоторые заключенные, ранее осужденные по статье 303-1 — за незаконный оборот лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид. Точное количество помилованных по данной статье УК Туркменистана не называется, сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

Известно, что часть осужденных по статье 301-1 освободилась из женской колонии DZ-K/7 (находится в Дашогузе) и колонии общего режима LB-K/12 (г. Сейди). По информации источников АНТ, вместе с этими лицами свободу обрели получившие срок за кражу и разбой.

В феврале 2015 года в Туркменистане был принят закон, согласно которому к лицам, осужденным за незаконный оборот наркотиков, запрещается применять амнистию. Несмотря на то, что новый закон не касался помилования, за все 15 подобных указов с того времени ни один осужденный по «наркотической» статье на свободу не выходил.

И вот впервые за 3 года некоторые из тех, кто был осужден «за трамадол», обрели свободу.

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