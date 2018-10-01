На юге Таджикистана повесился 49-летний подполковник

CA-NEWS (TJ) - Подполковник милиции, заместитель председателя союза автомобилистов Шаартузского района Зафар Сафаров покончил жизнь самоубийством, сообщает Радио Озоди.



Тело 49-летнего подполковника было обнаружено 28 сентября повешенным на орешнике во дворе собственного дома в джамоате Рудаки Вахшского района.

Судмедэксперты Хатлонской области сообщили, что по результатам экспертизы было установлено, что Зафар Сафаров совершил самоповешение. Причины, толкнувшие подполковника на отчаянный шаг, неизвестны. Возможно, свет на обстоятельства прольет начавшееся расследование этого случая.

У Зафар Сафарова осталось семеро детей, последние 10 лет он работал в Шаартузе. Соседи сказали, что на выходные он всегда приезжал к себе домой в Вахшский район.

Умед Сафаров, брат покойного, сказал, что Зафар был опытным сотрудником милиции. «Сначала он работал в ГАИ Кушониёнского района (бывший Бохтар), затем продолжил свою деятельность в Союзе автомобилистов Шаартузского района. В понедельник он приезжал в Шаартуз, в пятницу возвращался домой в Вахш. Выходные дни проводил со своей семьей», - отметил собеседник.

По его словам, на прошлой неделе брат неожиданно вернулся домой в четверг, а на следующее утро он повесился. Все члены семьи до сих пор находятся в шоке.

Мухибулло Джуракулов, коллега Зафара Сафарова, сказал 1 октября в беседе с Радио Озоди, что он никогда не видел Зафара в депрессии и тот ни на что не жаловался. «С 2008 года он работал в Союзе автомобилистов Шаартузского района. Мы все опечалены такой трагической вестью», - сказал он.

В 2015 году в Душанбе счеты с жизнью свел 47-летний полковник милиции Саидахмад Гулов. Вечером 9 мая он сбросился с высотки в районе аэропорта.