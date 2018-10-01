Нефтяные компании выплатят Казахстану $1,1 млрд компенсации по Карачаганакскому проекту

CA-NEWS (KZ) - Правительство Казахстана в лице Министерства энергетики, Министерства финансов и полномочного органа - ТОО «PSA», а также акционеры Карачаганакского проекта в лице компаний Эни, Шелл, Шеврон, Лукойл и КазМунайГаз договорились урегулировать спора по индексу объективности.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, между республикой и консорциумом существовали разногласия по методике калькуляции долей сторон в разделе прибыльной продукции. В этой связи, в соответствии с условиями Окончательного соглашения о разделе продукции Карачаганакского проекта, РК подала иск в международный арбитраж для защиты своих прав. Однако, учитывая многолетний опыт сотрудничества, стороны в процессе переговоров нашли взаимовыгодный путь дружественного урегулирования спора.

Таким образом, для закрепления договоренностей стороны подписали, соглашение по которому:

- консорциум выплатит Казахстану денежную компенсацию в размере $1,111 млрд;

- будут внесены изменения в механизм раздела продукции ОСРП, что обеспечит республике дополнительные доходы от проекта в размере около $ 415 млн до 2037 года при цене $80/баррель;

- консорциум предоставит РК долгосрочный заем на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта в размере $1 млрд, либо выплатит эквивалентную ценность займа (в случае отказа республики от займа) в сумме около $200 млн.

Таким образом, совокупная денежная ценность данного урегулирования составляет для Казахстана свыше $1,7 млрд, из которых в ближайшие годы государство получит около $1,3 млрд.

Кроме того, правительство договорилось о принятии консорциумом обязательств по своевременной реализации важных для будущего развития Карачаганака инвестпроектов. Предварительно объем инвестиций оценивается в сумме до $5 млрд с возможным дополнительным приростом доходов для республики до 2037 года около $23,5 млрд (или около $6,4 млрд в NPV10) при цене $80/баррель.

Также стороны договорились о возможных поставках нефти и газа на коммерческих условиях для местных нефтеперерабатывающих заводов и для развития газохимического комплекса в Западно-Казахстанской области.