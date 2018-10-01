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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Афганистане ликвидировали одного из командиров «Талибан»

CA-NEWS (CA) - Один из командиров радикального движения «Талибан» ликвидирован в афганской провинции Парван, передает агентство Pajhwok со ссылкой на представителя власти района Сия Герд Ноор Ака Сейма (Noor Aqa Same).

По данным агентства, несколько десятков повстанцев совершили нападение на пост КПП в ночь с пятницы на субботу. Силовики отразили атаку повстанцев, в результате чего командир «Талибана» Кари Манаф был убит вместе с двумя боевиками.

По данным агентства Синьхуа, ликвидированный командир был теневым губернатором района Саланг. Он стратегически важен, поскольку через него проходит главная магистраль, соединяющая столицу Афганистана Кабул с восьмью северными провинциями.

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