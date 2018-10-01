Премьер-министр Монголии выступил на общих прениях 73-й сессии Генассамблеи ООН

CA-NEWS (MNG) - «Монголия всегда придерживалась принципа разрешения любого конфликта мирным путём и посредством переговоров, без применения силы»,- заявил Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, выступая на общих прениях 73-й сессии Генассамблеи ООН 28 сентября, сообщает Montsame.

«Гонка вооружений не уменьшается, а использование технических достижений в вооруженных конфликтах делает обстоятельства более опасными, чем когда-либо», -отметил он, сославшись на инициативы Монголии, подтверждающие ее вклад в дело по поддержанию мира и безопасности, включая принятие и воспитание сотен детей-сирот из КНДР в Монголии после корейской войны.

Отметив успехи, достигнутые Монголией за последние годы, а также работы, выполняемые для реализации Целей по устойчивому развитию до 2030 года, он подчеркнул, что Монголия, последовательно поддерживает инициативу и деятельность других стран по поддержанию мира и безопасности, и всегда старается быть ответственным государством-членом Организации.

В завершение своего выступления глава монгольского правительства призвал мировое сообщество приложить все усилия для обеспечения свободы мира, безопасности и устойчивого развития.