С 1 октября в Кыргызстане будут повышены пенсии

CA-NEWS (KG) - С 1 октября 2018 года будут повышены размеры пенсий. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщила пресс-служба правительства.

В соответствии с законом «О государственном пенсионном социальном страховании» индексация пенсий проводится ежегодно в пределах средств, предусмотренных в бюджете Социального фонда.

В целях обеспечения дальнейшей поддержки жизненного уровня пенсионеров приняты постановления правительства «Об индексации базовой части пенсий, общий размер которых ниже величины прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год с 1 октября 2018 года» и «Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2018 года», согласно которым с 1 октября 2018 года будет:

- проиндексирована базовая часть пенсии, установленная в размере 1780 сомов на 100 сомов. При этом индексация будет осуществлена для пенсионеров, чей общий размер пенсии будет ниже прожиточного минимума пенсионера (4393 сома) за прошлый год, т.е. для 38% пенсионеров (246 тыс. человек);

- проиндексированы с 1 октября 2018 года размеры страховых частей пенсий, назначенных до 1 октября 2018 года в соответствии с законом «О государственном пенсионном социальном страховании», на коэффициент индексации 1,07, но не менее чем на 250 сомов для пенсий, общий размер которых не превышает и составляет 4393 сома, и не менее чем на 370 сомов для пенсий, общий размер которых составляет и превышает 4394 сома.

По результатам вышеуказанных постановлений пенсионерам, получающих пенсии до 4393 сомов, пенсия минимально повысится на 350 сомов.

По итогам перерасчета средний размер пенсии по республике увеличится на 378 сомов и составит 5682 сома. При этом в зависимости от размера пенсий и внесенных страховых взносов, страховая часть пенсий увеличивается от 7,1% до 18%. То есть увеличение страховой части пенсий в среднем составит 10,4%.

Данные мероприятия защищают интересы как малообеспеченных граждан за счет установления минимального порога, так и граждан, делающих большие отчисления в пенсионную систему.

Общая дополнительная потребность на индексацию пенсии 648 тыс. пенсионерам составляет 744,4 млн сомов, в том числе за счет средств республиканского бюджета на базовую часть пенсии 73 млн сомов, за счет средств Пенсионного фонда 671,4 млн сомов.

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