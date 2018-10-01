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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Атырауский НПЗ начал производить реактивное топливо

CA-NEWS (KZ) - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе начали производить авиатопливо марки РТ (реактивное топливо).

Как сообщается на сайте компании, завершив производство авиатоплива марки ТС-1, с октября АНПЗ полностью переходит на выпуск новой продукции.

К настоящему времени авиатопливо марки РТ Атырауского НПЗ прошло паспортизацию и сертификацию с получением соответствующего ПИН-кода на товар. Соответственно, это авиатопливо смогут приобретать авиакомпании и заправлять им воздушный транспорт.

Производство нового вида авиатоплива для самолетов как гражданской, так и военной авиации началось в рамках расширения линейки светлых нефтепродуктов АНПЗ после завершения проекта модернизации. Таким образом, выпуск реактивного топлива вырастет с 21 тыс. тонн (до модернизации) до 230 тыс. тонн в год в 2019 году.

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