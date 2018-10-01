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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане кандидаты на госслужбу будут заполнять декларацию о доходах

CA-NEWS (TJ) - Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрил поправки в закон «О борьбе с коррупцией». Согласно принятым поправкам, перед поступлением на работу в государственные органы, кандидаты будут обязаны заполнять декларацию о доходах, о движимом и недвижимом имуществе, сообщает Авеста.

По словам директора агентства по госслужбе при президенте Таджикистана Джумы Давлатова, поправки направлены на снижение риска коррупционных преступлений в государственных органах.

Ранее аналогичные поправки были внесены и в закон Таджикистана «О государственной службе».

Напомним, что в стране госчиновники, согласно принятому несколько лет назад закону, должны ежегодно в конце марта заполнять декларацию о своих доходах и имуществе.

В прошлом году к этому обязали членов правительства и их родственников: они все обязаны ежегодно предоставлять информацию о своих доходах в налоговые органы республики

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