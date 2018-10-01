Всемирная ассоциация монголоведов будет сотрудничать с Казанским федеральным университетом

CA-NEWS (MNG) - На прошлой неделе в российском городе Казань прошли Первые Ковалевские чтения – конференция, приуроченная к 185-летию создания кафедры монгольской словесности в Казани и 200-летию российского академического востоковедения. В 1833 году в стенах Императорского Казанского университета была создана первая в России и Европе кафедра монгольского языка, сообщает Montsame.



Формирование Казанской школы монголоведов неразрывно связано с именем Осипа Михайловича Ковалевского, возглавившего упомянутую кафедру.

Кафедра монгольского языка вела свою деятельность в Казанском университете 22 года, и за этот период была подготовлена плеяда ученых-монголоведов, составивших впоследствии гордость российской науки.

В рамках данного мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между Всемирной ассоциацией монголоведов и Казанским федеральным университетом. Подписи под документом поставили председатель Всемирной ассоциации монголоведов С.Чулуун и директор Института международных отношений Рамиль Хайрутдинов.

Документ предполагает развитие сотрудничества в области научной и образовательной деятельности в сфере монголоведения.