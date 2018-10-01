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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан получит 6,3 млн евро на реализацию двух сельскохозяйственных проектов

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан получит порядка 6,3 млн. евро на реализацию двух сельскохозяйственных проектов. Сегодня Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрил Соглашения по проектам «Биоразнообразия и экосистемы услуг сельскохозяйственных ландшафтов» и «Об усилении учреждений и потенциала министерства сельского хозяйства и государственной службы по ветеринарному контролю в выборе политики», сообщает Авеста.

Проект «Биоразнообразия и экосистемы услуг сельскохозяйственных ландшафтов» финансируется германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в размере 1 млн. 345 тыс. евро.

Проект реализуется в двух пилотных районах – Айни и Рашт и направлен на изучение, хранение разновидности фруктовых саженцев приспособленных климату указанных районов. Срок реализации проекта 2020 года.

Второй проект финансируется продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в размере около 5 млн. евро. Проект направлен на проведение институциональной реформы ряда структур Минсельхоза, в том числе развитию ветеринарной службы.

В частности, предусмотрено приобретение оборудования, оргтехники, транспорта и подготовка специалистов.

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