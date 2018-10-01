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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Индонезии более тысячи человек сбежали из тюрем после землетрясения

CA-NEWS (CA) - В результате землетрясения у индонезийского острова Сулавеси из трех тюрем сбежали 1200 заключенных. Об этом заявили власти Индонезии, передает Channel News Asia.

Указано, что массовый побег произошел из двух тюрем в городе Палу и еще одной в городе Донгала в провинции Центральный Сулавеси. Представитель Министерства юстиции Индонезии заявил, что заключенные сбежали, поскольку опасались, что пострадают от землетрясения.

Так, по предоставленным данным, из тюрьмы регентства Дунгала побег осуществили сразу 343 человека, осужденные за преступления, связанные с наркотиками, еще около 100 заключенных покинули своих камеры в провинции Центральный Сулавеси.

Начальство исправительного учреждения в Дунгале отказалось выпустить арестантов на свободу, они просили, чтобы им позволили найти своих родственников, которые могли пострадать при землетрясении.

В Минюсте также сообщили, что большинство сбежавших заключенных были осуждены за коррупцию и торговлю наркотиками.

Как сообщалось, в минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1.

Число погибших по последним данным достигло 1200 человек.

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