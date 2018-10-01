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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Суд Московской области продлил арест таджикского авиадебошира

CA-NEWS (TJ) - Жуковский городской суд Московской области 29 сентября продлил на месяц срок содержания под стражей гражданина Таджикистана Давлаткадама Давлаткадамова, который устроил дебош на борту самолета «Уральских авиалиний». Лайнер, следовавший 29 августа из Москвы в Душанбе, из-за инцидента на борту вернулся в аэропорт «Жуковский», сообщает Радио Озоди.

В ходе судебного заседания, состоявшегося в минувшую субботу, эксперты заявили, что за месяц не смогли сделать точные выводы о психическом здоровье обвиняемого. Давлаткадам Давлаткадамов продолжает содержаться в Каширском СИЗО.

По информации Следственного комитета РФ, 29 августа около 19.15 мск во время выполнения рейса Москва – Душанбе один из пассажиров начал вести себя неадекватно. Бортпроводница сделала ему замечание, после чего мужчина нанес ей удар кулаком в область головы. Потом он вовсе заявил, что "самолет сейчас взорвется". Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета и сообщил о происходящем на борту.

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