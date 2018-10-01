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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Нобелевскую премию по медицине дали за иммунотерапию рака

CA-NEWS (CA) - Нобелевский комитет присудил премию по физиологии и медицине ученым Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за их исследование в области лечения рака. Об этом говорится в сообщении комитета в Twitter.

«Эллисон и Хонджо показали, как в терапии рака могут быть использованы различные стратегии снятия ограничений с иммунной системы», - говорится в заявлении комитета.

Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе открыли контрольные точки иммунного ответа, способных останавливать развитие иммунной реакции организма на опухоль, и разработку препаратов, ингибирующих контрольные точки.

Эллисон выяснил, что раковые опухоли используют особые молекулы – именно их называют контрольными точками иммунного ответа – для того, чтобы защитить себя от действия иммунной системы организма.

Они разделят между собой премию, размер которой составляет 9 млн шведских крон (чуть больше $1 млн).

Премия по медицине открывает нобелевскую неделю. Во вторник будут объявлены лауреаты премии по физике, в среду - по химии, в пятницу - премии мира.

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