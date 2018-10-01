Узбекистан и Индия подписали 20 документов о сотрудничестве

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 1 октября, состоялась церемония обмена документами, подписанными по итогам прошедших в Нью-Дели переговоров на высшем уровне.

Принято Совместное заявление президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди, сообщила пресс-служба главы государства.

В рамках визита подписано 20 документов касательно научно-технического сотрудничества, сельского хозяйства, туризма, военного образования, юстиции, здравоохранения и медицинской науки, фармацевтики, исследования космоса в мирных целях и других направлений.

Подписаны также соглашения о налаживании сотрудничества между Андижанской областью и штатом Гуджарат, городами Самаркандом и Агрой, организации свободной фармацевтической зоны.

На брифинге для представителей средств массовой информации Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан придает приоритетное значение отношениям с Индией, а прошедшие в конструктивном духе переговоры подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества. Сообщается, что стороны договорились довести товарооборот между двумя странами до $1 миллиарда.