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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и Чили договорились о взаимном освобождении от визовых требований

CA-NEWS (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Д.Цогтбаатар во время участия в общих прениях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Чили Роберто Ампуэро, сообщает Montsame.

В ходе встречи, которая состоялась 27 сентября, министры иностранных дел обменялись дипломатическими нотами между правительством Монголии и правительством Республики Чили о взаимном освобождении от виз владельцев обычных паспортов. Общая продолжительность пребывания граждан Монголии без визы на территории Чили не должна превышать 90 дней в течение календарного года.

Стороны выразили обоюдную готовность и заинтересованность в развитии сотрудничества в области экономики и горнодобывающей промышленности, и договорились заключить меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством горнорудной области и тяжелой промышленности Монголии и Министерством горнодобывающей промышленности Чили.

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