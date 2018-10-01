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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане 15 пожилых пар связали себя узами брака

CA-NEWS (KZ) - В Астане с начала года 15 пожилых пар связали себя узами брака, сообщается на сайте акимата города.

По данным сотрудников ЗАГС, с 1 января по 30 сентября в столице было зарегистрировано 15 браков в категории от 60 и выше. Самые возрастные молодожены создали семью в районе Есиль: главе семьи – 74 года, его супруге – 69 лет. Вступила в брак эта пара повторно. После развода они решили сойтись снова.

Вторые в списке самых возрастных пар стали 69-летние супруги, проживающие в районе Сарыарка. По словам сотрудников РАГС, к браку пара шла долгое время и решила зарегистрироваться после уговоров родных и близких.

«Мы видим разных людей, разного возраста изо дня в день. Пожилые люди всегда приходят в приподнятом настроении и отличаются своим видом – в очень аккуратных нарядах, с праздничным настроением», – рассказала руководитель отдела РАГС акимата района Сарыарка Бахытгуль Шайкенова.

1 октября отмечается День пожилых людей.

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