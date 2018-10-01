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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе началось строительство нового учебного здания Института Конфуция при ТНУ

CA-NEWS (TJ) - Церемония возложения первого камня в основание будущего учебного корпуса Центра Конфуция при Таджикском национальном университете (ТНУ) состоялась сегодня, 1 октября в Душанбе, сообщает Авеста.

Стар строительству учебного корпуса Центра Конфуция при ТНУ был дан в честь 10-летия деятельности данного центра.

В мероприятии приняли участие посол Китайской Народной республики в Таджикистане Юе Бинь, ректор ТНУ Мухаммадюсуф Имомзода, гости из Синьцзянского педагогического университета, преподаватели и студенты ТНУ.

Посол КНР в РТ Юе Бин назвал данное событие историческим, открывающим новую страницу таджикско-китайского сотрудничества.

Новый учебный корпус Центра Конфуция при ТНУ будет построен на территории университета, на площади свыше 0,30 га.

В новом двухэтажном здании будут расположены учебные классы, выставочный зал, музей, амфитеатр и другие объекты, оснащенные необходимым оборудованием для изучения китайского языка.

Срок строительства объекта – два года. Учебный корпус Центра Конфуция при ТНУ будет построен с затратой $800 тыс.

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