В Душанбе началось строительство нового учебного здания Института Конфуция при ТНУ

- Таджикистан, общество
- 17:22, 01 октября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Церемония возложения первого камня в основание будущего учебного корпуса Центра Конфуция при Таджикском национальном университете (ТНУ) состоялась сегодня, 1 октября в Душанбе, сообщает Авеста.
Стар строительству учебного корпуса Центра Конфуция при ТНУ был дан в честь 10-летия деятельности данного центра.
В мероприятии приняли участие посол Китайской Народной республики в Таджикистане Юе Бинь, ректор ТНУ Мухаммадюсуф Имомзода, гости из Синьцзянского педагогического университета, преподаватели и студенты ТНУ.
Посол КНР в РТ Юе Бин назвал данное событие историческим, открывающим новую страницу таджикско-китайского сотрудничества.
Новый учебный корпус Центра Конфуция при ТНУ будет построен на территории университета, на площади свыше 0,30 га.
В новом двухэтажном здании будут расположены учебные классы, выставочный зал, музей, амфитеатр и другие объекты, оснащенные необходимым оборудованием для изучения китайского языка.
Срок строительства объекта – два года. Учебный корпус Центра Конфуция при ТНУ будет построен с затратой $800 тыс.