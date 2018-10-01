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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Канада и США достигли договоренности о NAFTA

CA-NEWS (CA) - США и Канада в воскресенье заключили сделку, призванную сохранить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA) в виде трехсторонней договоренности с участием Вашингтона, Оттавы и Мехико, на которую приходится $1,2 триллиона годового объема торговли, сообщает Reuters.

Американский лидер Дональд Трамп убедил Канаду и Мексику принять более жесткие условия торговли с США, их главным экспортным партнером.

«Сегодня хороший день для Канады», - сказал журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи кабинета министров, посвященной обсуждению договоренности.

В совместном заявлении Вашингтона и Оттавы говорится, что новое «Соглашение США-Мексика-Канада» (USMCA) «приведет к (формированию) более свободных рынков, справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в нашем регионе».

Переговорщики должны были достигнуть соглашения до полуночи по североамериканскому восточному времени - установленного Вашингтоном крайнего срока. Обе стороны пошли на уступки для заключения договоренности.

США и Мексика в августе достигли двустороннего торгового соглашения.

Трамп одобрил соглашение с Канадой, сказал источник Reuters, знакомый с решением. Чиновники США намерены подписать соглашение с Канадой и Мексикой в конце ноября, затем оно будет направлено на одобрение Конгрессу, сказал высокопоставленный американский чиновник.

Канада согласилась предоставить американским производителям молочной продукции доступ к примерно 3,5 процента своего внутреннего рынка, годовой оборот которого составляет приблизительно 16 миллиардов.

Канада и Мексика также договорились о квотах на поставки в США 2,6 миллиона пассажирских автомобилей, если Трамп введет глобальные 25-процентные пошлины на импорт автомобилей из соображений национальной безопасности.

«Это хороший вечер для Мексики и для Северной Америки», - сказал глава МИД Мексики Луис Видегарай.

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