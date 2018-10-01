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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Когда в Астане пойдет первый снег, рассказали синоптики

CA-NEWS (KZ) - В РГП «Казгидромет» предоставили консультативный прогноз погоды по Астане на октябрь.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, в начале октября в городе ожидается неустойчивый характер погоды с понижением температуры воздуха ночью до 0 градусов, днем до 8-13 градусов тепла. Затем установится солнечная погода. Днем столбики термометров повысятся до +15…+20 градусов.

В конце первой декады с влиянием активного циклона в Астане возможно выпадение первого снега, который вскоре растает. Температура воздуха понизится ночью до 2-3 градусов, днем ожидается до 7-12 градусов выше ноля.

Согласно долгосрочному прогнозу, очередную интенсивную волну холода следует ожидать в середине третьей декады. Тогда столбики термометров опустятся ночью до 5-10 мороза, днем до 0…5 мороза.

В целом, по прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 1 градус. Объем осадков будет в районе нормы.

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