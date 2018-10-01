Президент Таджикистана снял с должности председателя ГБАО

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон снял с должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области Шодихона Джамшеда, сообщает пресс-служба главы государства. Соответствующий указ президент подписал 1 октября.

«Освободить Шодихона Джамшеда от должности председателя Горно-Бадахшанской автономной области в связи с переходом на другую работу», – говорится в указе.

Другим своим указом Эмомали Рахмон назначил исполняющим обязанности председателя ГБАО Файзова Ёдгора Доёровича.