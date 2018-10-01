Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа зарегистрировали в Китае

- Азия и мир, общество
- 17:14, 01 октября 2018
- Просмотров: 142
CA-NEWS (CA) - Первый случай заражения человека потенциально смертельным вирусом птичьего гриппа H5N6 зарегистрировали в Китае, сообщает гонконгский телеканал RTHK.
Заразившимся стал 22-летний молодой человек из города Гуанчжоу, у которого 25 сентября начали проявляться симптомы заболевания.
Он был госпитализирован 26 сентября и до настоящего времени находится в больнице в тяжелом состоянии.
Перед появлением симптомов заболевания мужчина имел контакт с живой домашней птицей. С 2014 года это уже 21 случай в Китае.
Птичий грипп — острая вирусная инфекция, которая поражает органы пищеварения и дыхания. Считалось, что вирус может передаваться только от птицы к птице, однако первый случай заражения человека птичьим гриппом впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году.