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  1 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа зарегистрировали в Китае

CA-NEWS (CA) - Первый случай заражения человека потенциально смертельным вирусом птичьего гриппа H5N6 зарегистрировали в Китае, сообщает гонконгский телеканал RTHK.

Заразившимся стал 22-летний молодой человек из города Гуанчжоу, у которого 25 сентября начали проявляться симптомы заболевания.

Он был госпитализирован 26 сентября и до настоящего времени находится в больнице в тяжелом состоянии.

Перед появлением симптомов заболевания мужчина имел контакт с живой домашней птицей. С 2014 года это уже 21 случай в Китае.

Птичий грипп — острая вирусная инфекция, которая поражает органы пищеварения и дыхания. Считалось, что вирус может передаваться только от птицы к птице, однако первый случай заражения человека птичьим гриппом впервые зарегистрировали в Гонконге в 1997 году.

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