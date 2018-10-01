NASA сообщило о приближении к Земле астероида размером с Биг-Бен

CA-NEWS (CA) - Специалисты американского космического агентства NASA предупредили о том, что к Земле приближается крупный астероид SP1, сообщает Daily Express.

Сообщается, что точные размеры астероида неизвестны, по предварительным данным его длинна составляет от 70 до 160 метров, он может своими масштабами превосходить высоту Биг-Бена или колеса обозрения в Лондоне.

По данным Центра исследования околоземных объектов (ОСЗ) NASA, астероид максимально приблизится к Земле 3 октября. Ученые уточняют, что он пройдет мимо планеты на расстоянии 0,03926 астрономической единицы, или 5,87 млн км, что в 16 раз больше расстояния от Земли до Луны.

В NASA рассказали, что астероид движется со скоростью около 60 тысяч километров в час.

Астероид был впервые замечен 19 сентября. NASA причислило его к околоземным объектам.

Ученые уверяют, что далее астероид проследует к Венере, где окажется 3 ноября. К Земле астероид SP1 вернется лишь 2 октября 2051 года.