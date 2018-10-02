Монгольские инженеры впервые создали грузовик на электродвигателе

CA-NEWS (MNG) - Монгольские инженеры впервые создали грузовую автомашину на электродвигателе. Грузовик, который заряжается от сети 220 В в течение шести часов, преодолевает расстояние в 1500 км и затрачивает электроэнергию стоимостью в 12 тысяч тугриков (приблизительно 4,6 долларов). В настоящее время машина находится на стадии прохождения испытания, сообщает Монголия Сейчас.

Обычная грузовая автомашина средних размеров для преодоления 100 км затрачивает топливо примерно на 20 тысяч тугриков. Электроприводной грузовик же при полной зарядке преодолевает это расстояние и её особенность заключается в том, что в пробке электричество не расходуется, и на 100 км оплата за электроэнергию составляет всего 1000 тугриков. Помимо этого, особенности грузовика компании “Экон мотор”: не загрязняет воздух и работает в бесшумном режиме. Грузовик работает таким образом, что сначала заряжается батарея, которая передаёт свой заряд на электродвигатель.

По словам учредителя компании-производителя “Экон мотор” Б.Нямдэмбэрэла: “Мы планируем полностью закончить испытательные работы нашего грузовика и сдать в эксплуатацию в середине следующего года. Что касается дальнейших перспектив по экспорту экологического грузовика, мы изучаем возможности и ведём переговоры с Казахстаном и РФ.”

В качестве необходимой дополнительной информации можно сказать, что самая большая скорость, которую может развивать грузовик, — 60 км/ч с грузоподъёмностью в 1 тонну.

Справка:Монголия зарегистрирована производителем автомашин в 2012 году и получила сертификаты Всемирной ассоциации автопроизводителей и Международной федерации автомобильных инженерных обществ. В 2009 году два троллейбуса, произведённые в Монголии, были экспортированы в Казахстан.