О 101 узбекском воине в немецком плену снимут фильм

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане пребывает нидерландская делегация фонда «Советское поле славы» во главе с Ремко Рейдингом, исследователем и писателем. Его двадцатилетние исследования позволили узнать о захороненном в Голландии 101 узбекском воине, героически державшихся в плену и не сломленных духом, сообщает издание Народное слово.

Писатель Анвар Иргашев и Юлия Медведовская при поддержке Национального агентства «Узбеккино» и посольства Узбекистана в странах Бенилюкса взялись найти новые данные о наших соотечественниках. В итоге появился проект «101». Ко всему создан сайт на узбекском и русском языках, где свои сообщения могут оставить те, чьи родственники не вернулись с войны. Эти данные могут помочь восстановить личности похороненных в Голландии наших земляков. А в книге «Сто один» А. Иргашева и Ю. Медведовской на русском языке в художественной форме рассказывается о трагической судьбе этих воинов, мужественно и достойно прошедших через муки в концлагере Амерсфорта (Нидерланды).

- Двадцать лет назад я узнал, что в Голландии в советском военном кладбище похоронены 865 неизвестных солдат, среди которых 101 узбекский узник, — рассказывает Ремко Рейдинг. — Стал искать свидетелей и собирать материалы по архивам. Выяснил, что 101 бойца взяли в плен под Смоленском в первые недели после вторжения Германии на территорию Советского Союза и отправили в оккупированную нацистами Голландию для пропагандистских целей. Фашисты хотели заснять на кинокамеру, как голодные азиаты начнут драться за еду. Но каково их было разочарование, что брошенный хлеб через ограждение с колючей проволокой пленные поделили между собой поровну.

Архивные данные, изученные Р. Рейдингом, стали основой для написанной им книги «Дитя поля Славы». По его словам, каждую весну сотни голландцев собираются в лесу рядом с городом Амерсфорт, где зажигают свечи в память о 101 солдате, которые были расстреляны на этом месте нацистами.

Основная миссия делегации - найти родственников 101 бойца. Для этого учёный изучает архивные данные в Карши, Бухаре, Самарканде и Чирчике. В этом деле ему содействуют представители Союза молодежи Узбекистана.

- В рамках проекта «101» будет создан полнометражный художественный фильм в увековечение имен узбекистанцев, участвовавших в борьбе против фашизма во Второй мировой войне, в целях воспитания молодого поколения на примере подвигов отцов и дедов, — сказал генеральный директор Национального агентства «Узбеккино» Фуркат Зокиров. — Ведутся переговоры с мэрией города Амерсфорт, чтобы получить содействие в организации съемок, которые планируется проводить также в Узбекистане, России и Германии.



