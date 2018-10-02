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  2 октября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии пшеница убрана с 22,1 % посевной площади

CA-NEWS (MNG) - По состоянию на первое октября, с площади 75,3 тыс. гектаров убрано 107,6 тыс. тонн пшеницы, т.е. на сегодняшний день зерновые культуры убраны с 22,1 процента площадей, передает Montsame.

Что касается урожая продовольственных овощей, то в масштабе страны собрано 125,7 тыс. тонн картофеля и 67,7 тыс. тонн других овощей, т.е убрано около 73-81,1 процента посевов.

Из-за неблагоприятных погодных условий на полях уборочные работы временно приостановлены.

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