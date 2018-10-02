В Монголии стартовал форум «Золото»

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 2 октября в 10 часов в конференц-зале гостиницы «Блю Скай» начался форум «Золото» и на его открытии министр Горнорудной и тяжелой промышленности Д. Сумьяабазар и президент Центрального банка (ЦБ) Н.Баяртсайхан выступили с речью, сообщает Montsame.



На полях форума были представлены доклады на темы «Текущая ситуация в золотодобывающей отрасли», «Отечественное золото в ГосСокровищницу», и «Проблемы, стоящие перед производителями золота». По словам начальника отдела геологической политики Минпрома Б.Мунхтура, запасы золота Монголии составляют 2500 тн. «Если объем добытого в 1990 году золота в Монголии составлял одну тонну, то в этом году ЦБ закупил 20 тн», -подчеркнул Б.Мунхтур.

Согласно закону о бюджете на 2019 год, определенная доля налоговых поступлений будет направлена на повышение эффективности региональных бюджетов, что станет значительной поддержкой для производителей золота и уменьшит протесты со стороны региональных жителей, считают специалисты.

На сегодняшний день золотодобывающие компании платят налог 2.5 процента за использование минеральных ресурсов. Срок роялти на золото истечет 31 декабря 2018 года. В связи с этим Министерства промышленности и финансов решили продлить действующий размер роялти до 2020 года. Однако, на полях форума производители золота выразили готовность платить роялти до 2024 года.