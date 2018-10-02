Основными партнерами Таджикистана по экспорту являются Россия, Казахстан, Турция

CA-NEWS (TJ) - Основными партнерами Таджикистана по экспорту товаров являются Казахстан, Турция, Узбекистан и Афганистан, сообщает издание «Авеста».

По данным Агентства по статистике страны, в экспорте товаров на долю Казахстана приходится 27,7% от общего объема экспорта. Этот показатель с Турцией составляет 25,1%. В страны в основном экспортируются товары цветной металлургии, первичный алюминий и хлопок-волокно.

Всего в январе-августе текущего года сумма экспорта товаров в Казахстан составила более $197 млн, импорта - свыше $356,2 млн.

Объем товарооборота с Турцией в отчетный период составил более $268 млн. Из них более $178,6 млн составил экспорт товаров и более $89,3 млн - импорт различной продукции.

Однако, в общем объеме товарооборота с зарубежными странами первую строчку занимает Россия. Товарооборот между Таджикистаном и РФ в январе-августе составил более $651,9 млн.

В список основных экспортируемых товаров за рубеж входят первичный алюминий, хлопок-волокно, драгоценные металлы и сухофрукты.

Импорт товаров в Таджикистан осуществлялся из России – 29,6% от общего объема импорта, Казахстана – 16,9% и Китая – 18,8%.

За 8 месяцев сумма экспорта товаров составила $712,5 млн., а импорт сложился в размере более $2,1 млрд.