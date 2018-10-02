Узбекская делегация провела успешные переговоры во Франции

CA-NEWS (UZ) - Делегация во главе с директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Владимиром Норовым посетила Францию, где были проведены переговоры с представителями парламента и МИД Франции, Европарламента, сообщает podrobno.uz.

В ходе встреч и двусторонних мероприятий стороны обсудили реализацию Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годы, текущие процессы регионального сотрудничества в Центральной Азии, а также перспективы дальнейшего углубления узбекско-французских отношений.

Французские партнеры отметили, что в Париже с особым интересом воспринимают происходящие в Узбекистане позитивные перемены и тенденции развития общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны. С их стороны особо подчеркнуто, что политика Узбекистана в сфере сохранения межэтнического согласия и религиозной толерантности должна служить примером для европейских стран. Франции, как "самой мусульманской страны Европы, настало время признать: это то, что нам не хватает".

В рамках встреч французские партнеры высоко оценили реформы Шавката Мирзиёева в таких ключевых сферах, как либерализация экономики и валютного рынка, модернизация промышленности, поддержка малого и среднего бизнеса. Совершенствуются судебно-правовая и правоохранительная системы. Самое главное, установление открытого диалога правительства с обществом.

Приветствуя динамичные преобразования в Узбекистане, французские эксперты подчеркнули особую значимость усилий Ташкента по созданию атмосферы доверия, добрососедства и сотрудничества в Центральной Азии. По их мнению, Узбекистан, который обладает богатейшей культурой, огромным политическим и экономическим потенциалом, имеет все шансы стать двигателем регионального развития.

Благодаря своей взвешенной, открытой и конструктивной внешней политике, Республика Узбекистан не только укрепляет независимость и суверенитет, но и повышает международный имиджа государства. В этом контексте отмечены выдвинутые главой Узбекистана региональные и международные инициативы, которые способствовали появлению нового восприятия проблемы Афганистана.

Французские представители отметили высокий уровень наметившегося политического диалога и динамика развития узбекско-французских отношений в различных сферах.

С учетом этого, Париж возлагает большие надежды на предстоящий визит Президента Мирзиёева во Францию. При этом первостепенное значение придается достижению конкретных результатов в торгово-экономической сфере. Как ожидают французские эксперты, планируемые переговоры на высшем уровне откроют новую веху во взаимоотношениях двух стран.

По итогам мероприятий ведущие исследовательские центры Узбекистана подписали меморандумы о сотрудничестве с Институтом перспектив и безопасности Европы, Национальной школой администрирования (НША), аналитическим центром Евроконтинент.