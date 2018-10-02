В Госдепе США ответили на идею обменять режиссера Сенцова на Бутину и Ярошенко

CA-NEWS (CA) - В Госдепартаменте США заявили, что расценили бы как неуважение к правам человека, суверенитету Украины и верховенству закона любую «бессмысленную попытку» России использовать «незаконное задержание» украинского режиссера Олега Сенцова в переговорах. Такой комментарий в Госдепе сделали после появления версии о том, что Сенцова могут обменять на находящихся под стражей в США Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину, передает русская служба Би-би-си.

«Сенцов был арестован в окуппированном Россией украинском регионе Крым. Ему насильно дали российское гражданство, после чего российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы», - говорится в заявлении Госдепартамента для Би-би-си.

«Выдвинутые против Сенцова обвинения в подготовке теракта не обоснованы и являются циничной местью за его позицию по поводу российской оккупации Крыма», - говорится в заявлении.

1 октября «Новая газета» опубликовала материал о том, что Россия и США ведут переговоры об обмене Сенцова на граждан России, осужденных в Америке: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.

Представитель МИД Мария Захарова сказала, что «не в курсе» таких инициатив. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков тоже заявил, что ему не известно о подобных планах.

Жена россиянина Виктора Бута Алла Бут в беседе с телеканалом «Дождь» в понедельник сказала, что у нее тоже нет информации о том, что подобный обмен готовится.

Информацию по поводу обмена Константина Ярошенко подвергла сомнению представитель Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Ирина Геращенко. По ее словам, во время визита представителей США на Украину эта тема не обсуждалась. Информацию «Новой газеты» она назвала слухами.

Украинский режиссер Олег Сенцов 141 день держит голодовку в исправительной колонии «Белый медведь» города Лабытнанги.

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008-ом и позже экстрадировали в США, где признали виновным в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке FARC. Суд назначил ему наказание в виде 25 лет тюрьмы.

Россиянина Константина Ярошенко задержали в 2010-ом в Либерии и экстрадировали в США. Там его обвинили в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюремного заключения.

Марию Бутину задержали в США в июле. Ее обвиняют в работе в качестве иностранного агента без соответствующей лицензии.