Начались дни «монголо-российской дружбы и сотрудничества»

CA-NEWS (MNG) - 2 октября в Посольстве Российской Федерации в Монголии состоялась пресс-конференция по случаю открытия «Дней Монголо-Российской дружбы и сотрудничества-2018», которые пройдут в Монголии уже в 58-й раз. В ней с монгольской стороны приняли участие вице-президенты Союза монгольских обществ дружбы (СМОД) Д.Цогзолмаа и Б.Эрдэнэбат, а с российской стороны - советник-посланник Посольства РФ в Монголии Р.Р.Ракшаев, первый секретарь Посольства РФ в Монголии, и.о. руководителя представителя Россотрудничества в Монголии Т.Ч.Будаева и другие почетные гости, сообщает Montsame.



Участники дали подробную информацию о предстоящих мероприятиях по укреплению дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами. Торжественное открытие «Дней Монголо-Российской дружбы и сотрудничества-2018» состоится 5 октября и продлится до 23 ноября.

На протяжении всего периода «Дней Монголо-Российской дружбы и сотрудничества-2018» пройдет колоссальное колличество мероприятий. Одним из ключевых событий Дней дружбы является Международная универсальная выставка-ярмарка «Ворота в Азию», в которой примут участие представители ряда субъектов Федерации России, деловых кругов, компаний и общественных организаций России, бизнеса и хозяйственных единиц Монголии.

А также состоится Международная научно-практическая конференция на тему «Изобразительное искусство, дизайн и архитектура Монголии и Сибири 20-21 вв: основные тенденции и кросскультурные взаимодействия». С 7 по 14 ноября ожидается Кинофестиваль российских фильмов в Монголии «Русский ренессанс».

В рамках Дней дружбы-2018 готовятся четыре выездных экспедиций представителей РЦНК и СМОД в аймаки Монголии, где пройдут праздники русского языка и культуры, олимпиады по русскому языку, конкурсы стихов и песен на русском языке, конкурсы среди учителей русского языка, встречи выпускников советских и российских вузов.

Пройдут курсы повышения квалификации русистов в Улаанбаатаре и в аймаках Монголии с участием специалистов из РУДН. В учебных заведениях Монголии, в филиалах Центра русского языка при РЦНК в аймаках Монголии также пройдут Дни, Недели и Декады русского языка, различные конкурсы и викторины, научно-практические конференции по вопросам развития российско-монгольских отношений.

Ожидается проведение КВН «Кубок российско-монгольской молодежи» среди лидеров российских соотечественников, студенческих организаций вузов Монголии, старшеклассников школ, обучающихся по российским образовательным стандартам.

Будут представлены фотовыставка, посвященная памяти Мастера спорта России, чемпиона России по альпинизму, Сергея Глазунова и выставка Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов «По пути Рерихов». Состоится премьерный показ фильма «Wild Edens» о природе России, диких животных Алтая, Дальнего Востока и Камчатки. По случаю 80-летия Победы на Халхин-Голе будет организована викторина на знание истории среди монгольских школьников.