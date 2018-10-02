Совершившим самоубийство в аэропорту Стамбула оказался гражданин Казахстана, а не Кыргызстана

CA-NEWS (KZ) - Совершившим самоубийство в аэропорту Стамбула оказался гражданин Казахстана, а не Кыргызстана.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел РК, 37-летний казахстанец прибыл в аэропорт Стамбула 26 сентября, пересек турецкую границу и продолжал находиться в здании терминала аэропорта. На следующий день, 27 сентября, примерно в 15:30 мужчина упал с высоты второго этажа внутри здания.

Турецкие врачи, прибывшие на место ЧП, пытались спасти мужчину, но не смогли. Смерть наступила на пути в больницу.

В настоящее время решается вопрос по доставке тела погибшего на родину.

Ранее АКИpress со ссылкой на турецкие СМИ сообщал, что в международном аэропорту Стамбула «Ататюрк» гражданин Кыргызстана попытался совершить суицид — он выпрыгнул со второго этажа. По словам очевидцев, мужчина вышел на лестницу международного терминала. Другой пассажир пытался убедить его не делать этого. Однако, несмотря на уговоры, мужчина выпрыгнул.